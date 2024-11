Ukraine-News USA erwägen Atomstrategie-Änderung

Der frühere ukrainische Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk hält es für unwahrscheinlich, dass der designierte US-Präsident Donald Trump eine Niederlage der Ukraine im Krieg gegen Russland akzeptieren wird. Trump sei zwar unberechenbar, sagte Jazenjuk der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, doch eine Niederlage der Ukraine wäre auch eine geopolitische Niederlage der USA. Dies würde die Führungsrolle der Vereinigten Staaten als Verteidiger der freien Welt gegenüber einem Bündnis aus Russland, China, Nordkorea und dem Iran infrage stellen.

Gleichzeitig gibt es in der Ukraine Befürchtungen, Trump könnte aus Bewunderung für Kremlchef Wladimir Putin die Unterstützung der Ukraine zurückfahren, um den Krieg schnell zu beenden. Jazenjuk, heute Leiter des Kiewer Sicherheitsforums, sieht jedoch mögliche Chancen: Die Ukraine könne versuchen, Trump durch wirtschaftliche Deals für sich zu gewinnen, etwa durch den Kauf von Rüstungsgütern aus den USA.

Das russische Verteidigungsministerium hat bekanntgegeben, dass seine Streitkräfte das ostukrainische Dorf Dalne in der Region Donezk eingenommen haben. Eine Bestätigung dieser Angaben durch den ukrainischen Generalstab steht bislang aus. Dalne liegt in einem umkämpften Gebiet, in dem es immer wieder zu intensiven Gefechten kommt. Die Region Donezk ist eines der Hauptziele der russischen Offensive im Osten der Ukraine.