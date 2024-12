Ukraine-News Selenskyj kündigt Vergeltungsschläge gegen Russland an

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wird neuer Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen in New York. Präsident Wolodymyr Selenskyj gab die Versetzung des bisherigen Botschafters in Brasilien bekannt, der den UN-Vertreter Serhij Kyslyzja ablösen wird. Melnyk hatte als Botschafter in Berlin die Bundesregierung wiederholt scharf für ihre zögerliche Waffenhilfe im Abwehrkampf gegen Russland kritisiert. Nach seiner Rückkehr nach Kiew im Oktober 2022 wurde er zunächst Vizeaußenminister, bevor er im Juni 2023 das Amt des Botschafters in Brasilien übernahm.