Ukraine-News Ukrainische Offensive und Kämpfe im Osten intensivieren sich

05:13 Uhr | Harris bekräftigt Unterstützung für Ukraine und Nato

Die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihre Unterstützung für die Ukraine und die Nato bekräftigt. In ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago versprach sie, "fest an der Seite der Ukraine" zu stehen. Sie kritisierte ihren republikanischen Gegner Donald Trump scharf, der die Nato zu vernachlässigen drohte und den russischen Präsidenten Wladimir Putin ermutigt habe, in der Ukraine einzumarschieren.

04:32 Uhr | China und Belarus vereinbaren engere Zusammenarbeit

China und Ukraines Nachbarland Belarus haben eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Sicherheit, Energie und Finanzen beschlossen. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die nach einem Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang mit seinem belarussischen Amtskollegen Roman Golowtschenko in Minsk veröffentlicht wurde. Beide Länder wollen auch die industriellen Lieferketten optimieren und Handelserleichterungen einführen, um Kosten zu senken. China ist der zweitgrößte Handelspartner von Belarus.

03:38 Uhr | Nato erhöht Sicherheitsstufe an Flugplatz in Geilenkirchen

Die Nato hat auf ihrem Luftwaffenstützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen die zweithöchste Warnstufe Charlie ausgerufen. Nach Angaben eines Sprechers wurden alle Mitarbeiter, die nicht für den Einsatz benötigt werden, nach Hause geschickt. Hintergrund seien nachrichtendienstliche Informationen, die auf eine mögliche Bedrohung hinwiesen. Grund zur Besorgnis gibt es den Angaben zufolge nicht, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Bildrechte: picture alliance / Cynthia Vernat/Allied Air Command Public Affairs Office/dpa | Cynthia Vernat Die Nato hat in Geilenkirchen in der Nähe von Aachen das fliegende Frühwarnsystem Awacs stationiert. 14 umgebaute Boeing-Maschinen überwachen den Luftraum, um mögliche Gefahren für das Bündnis frühzeitig zu erkennen.

01:13 Uhr | Modi zu Gesprächen in Kiew erwartet

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi besucht am Freitag Kiew und trifft Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der Besuch erfolgt kurz nach Modis umstrittenem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin im Juli, das in der Ukraine auf Kritik stieß. Indien wirbt im Ukraine-Krieg immer wieder für eine Verhandlungslösung. Bei einem Besuch in Polen sagte Modi gestern, kein Problem könne auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Zu Russland pflegt Indien enge Beziehungen. Das Land trägt westliche Sanktionen nicht mit und ist zu einem der größten Käufer russischen Erdöls auf dem Weltmarkt geworden.

00:47 Uhr | Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

Im Osten der Ukraine halten die schweren Kämpfe an, insbesondere im Raum Pokrowsk. Der ukrainische Generalstab meldete mehr als 130 Zusammenstöße im Laufe des Tages, wobei Pokrowsk über 50 Mal angegriffen wurde. Auch nahe der Kleinstadt Torezk, rund um die Ortschaft Nju-Jork, dauern die Gefechte an. Gleichzeitig versucht die ukrainische Armee, in der westrussischen Region Kursk russische Truppen von ihrer Versorgung abzuschneiden.

00:05 Uhr | Schlag gegen russische Treibstoffversorgung in Südrussland

Die ukrainische Armee hat einen bedeutenden Erfolg in der südrussischen Region Krasnodar erzielt. Durch einen Beschuss geriet eine Fähre, beladen mit Treibstoffzisternen, in Brand und sank im Hafen von Kawkas. Offiziellen Angaben zufolge befanden sich 30 Zisternen an Bord. Videos zeigen große Flammen und Rauchwolken über dem Hafen. Von den 17 geretteten Besatzungsmitgliedern werden zwei noch vermisst. Der Hafen Kawkas ist ein wichtiger Versorgungsknotenpunkt für die russischen Truppen, die auf der Krim stationiert sind.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 23. August 2024