Die USA haben ihre Bereitschaft signalisiert, die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter anzupassen. Auf einer Pressekonferenz in Warschau wurde US-Außenminister Antony Blinken gefragt, ob die USA der Ukraine inzwischen erlaubt hätten, mit westlichen Waffen Ziele tief in Russland anzugreifen. Blinken hielt sich bedeckt, betonte aber, dass die USA ihre Unterstützung stets an den Bedarf der Ukraine anpassen und falls notwendig weiter nachjustieren würden. Sein polnischer Amtskollege forderte, die bestehenden Einschränkungen für den Einsatz von reichweitenstarken Waffen durch die Ukraine aufzuheben.