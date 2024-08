Nach dem Eintreffen der ersten F-16-Kampfflugzeuge aus amerikanischer Produktion in der Ukraine spekulieren Experten über die Beschaffung weiterer Flugzeugtypen. Valerij Rjabych, Leiter der Consulting-Firma "Defense Express", erwähnte mögliche zusätzliche Typen wie die französische Mirage 2000/5 und die schwedische Saab Gripen. Langfristig sei auch die Ausrüstung mit Kampfjets der fünften Generation wie der F-35 denkbar. "Denn bei Flugzeugen geht es nicht um Taktik - es geht um Strategie", so Rjabych.

Präsident Selenskyj präsentierte am Sonntag die ersten F-16-Kampfflugzeuge in Diensten der ukrainischen Luftwaffe. Kiew hat zunächst zwischen sechs und zehn dieser Kampfflugzeuge erhalten. Die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Belgien haben der Ukraine insgesamt mehr als 60 F-16-Kampfjets zugesagt. Die Ausrüstung und Bewaffnung der Maschinen kommt aus den USA. Piloten und Bodenpersonal wurden in den letzten Monaten im Westen ausgebildet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor Verzögerungen bei den zugesagten Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Westen. "Für uns ist es wichtig, dass zwischen der Ankündigung der Pakete und ihrem Einsatz an der Front ein Minimum an Zeit vergeht", sagte er in seinem abendlichen Videobeitrag. Er dankte allen Partnern, die ihre Zusagen pünktlich einhalten und arbeitet bereits an neuen Paketen zur Stärkung der Ukraine im Herbst.