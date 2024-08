Ukraine-News Deutlicher Vormarsch der russischen Armee in der Ostukraine

12:46 Uhr | Selenskyj setzt auf neue ukrainische Rakete

Nach den letzten russischen Luftangriffen auf die Ukraine macht Präsident Wolodymyr Selenskyj seiner Bevölkerung Hoffnung auf eigene Abwehrwaffen. Die Ukraine habe erfolgreich eine selbst entwickelte ballistische Rakete getestet, sagte Selenskyj in Kiew. Er gratulierte der ukrainischen Rüstungsindustrie zu dem Erfolg, nannte aber keine Einzelheiten.

Vor einigen Tagen hatte Selenskyj einen anderen ukrainischen Eigenbau vorgestellt, die Kampfdrohne Paljanytsja mit Jet-Antrieb. Bei der Feuerkraft weitreichender Waffen ist die Ukraine Russland weit unterlegen.

11:50 Uhr | Deutlicher Vormarsch der Russen in der Ostukraine

Die russischen Truppen rücken nach Einschätzung von Militärbeobachtern an dem Frontabschnitt Pokrowsk in der Ostukraine mit hohem Tempo vor. Sie hätten innerhalb weniger Tage den größten Teil der südöstlich von Pokrowsk gelegenen Ortschaft Nowohrodiwka unter Kontrolle gebracht, heißt es in einem Bericht des US-Instituts für Kriegsstudien. Demnach konzentriere sich die russische Armee nun darauf, sich entlang einer Eisenbahnlinie in Richtung Pokrowsk vorzukämpfen.

Der vergleichsweise schnelle russische Vormarsch in Nowohrodiwka im Gebiet Donezk sei nach Einschätzung der Experten wahrscheinlich wegen eines ukrainischen Rückzuges aus der Gegend möglich gewesen.

11:08 Uhr | Britischer Premier Starmer von Bundeskanzler Scholz empfangen

Der britische Premierminister Keir Starmer ist von Kanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren empfangen worden. Bei dem Gespräch im Kanzleramt sollen voraussichtlich europa- und wirtschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt stehen. Deutschland und Großbritannien gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zum Auftakt seines Antrittsbesuchs war Starmer bereits am Dienstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen worden.

10:40 Uhr | Flughäfen stehen wegen Drohnengefahr still

Die Flughäfen Kasan und Nischnekamsk weit östlich von Moskau haben zeitweise den Flugbetrieb eingestellt. Wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte, war der Grund die Gefahr durch Drohnen in der Luft.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien in der Nacht zu Mittwoch zwölf ukrainische Drohnen abgefangen worden – vier über dem Gebiet Rostow und acht über dem zentralrussischen Gebiet Woronesch. Diese Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Im Gebiet Woronesch mussten die Bewohner zweier Dörfer zeitweise ihre Häuser verlassen, wie die Regionalverwaltung mitteilte.

03:18 Uhr | Mutmaßlicher Drohnenangriff: Öllager in Südrussland in Flammen

In der Nacht kam es im russischen Gebiet Rostow zu mehreren Bränden in Öllagern, nachdem Explosionen gemeldet wurden. Russische und ukrainische Medien berichten von dem Vorfall. Der Gouverneur der Region, Wassili Golubew, erklärte, dass vier feindliche Drohnen abgeschossen wurden. Er betonte, dass es keine Verletzten gebe, äußerte sich jedoch nicht zu möglichen Schäden. Die Berichte konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden. Die Region Rostow grenzt an die umkämpften ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk.