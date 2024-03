Diesen Appell würde ich an alle unseren Verbündeten und Partner richten, die imstande und bereit wären, einen solchen unangenehmen Knochenjob zu erledigen. Im Moment sehe ich keine Freiwilligen, die diese undankbare Aufgabe übernehmen würden. Auch nicht im globalen Süden. Als ich am 25. Februar 2022, also am zweiten Kriegstag nach dem russischen Überfall im Kanzleramt vorstellig wurde und die Frage stellte, was Deutschland als unser Haupt-Vermittler im Normandie-Format vorhatte, um diplomatisch zu intervenieren und auf Putin Einfluss zu nehmen, war die Antwort sehr knapp: Nichts, weil es keinen Sinn mache. Ich war wie vom Blitz getroffen. Man hat Diplomatie angeblich begraben.