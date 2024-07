Die Gewöhnung an die militärische Disziplin fällt allerdings nicht allen leicht, so Unterleutnant Patryk Szkolniak von der 18. Mechanisierten Division in Siedlce in einer ersten Zwischenbilanz für das Fachportal "Polska Zbrojna" (zu Deutsch "Wehrhaftes Polen"). In der ersten Woche erlebten die jungen Menschen einen kleinen Schock, denn vom ersten Tag an gälten strenge Disziplin sowie Dienstvorschriften, die sie aus dem Zivilleben nicht kennen würden. Auch das tägliche Wecken um 6 Uhr früh falle den Rekruten schwer, und auch die körperliche Fitness stelle für manche ein Problem dar. Von den 68 Rekruten, die den ersten Kurs in Siedlce begonnen haben, brachen zehn die Ausbildung laut Szkolniak ab.