Das Motto der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, die im Juli begonnen hat, kann in Europa spalterisch wirken: "Make Europe Great Again" ist eine klare Anspielung auf Donald Trumps Slogan "Make America Great Again". Zum Symbol der ungarischen Ratspräsidentschaft wurde hingegen ein Objekt gewählt, das eher eint als spaltet, denn der Rubik-Würfel vereint zumindest diejenigen, die sich fürs Lernen und Spielen begeistern – und zwar weltweit. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

In der Begründung der ungarischen Regierung heißt es, dass der Würfel "auf den ungarischen Erfindergeist und die ungarische Problemlösungskompetenz" hinweise. Der Erfinder, Architekt, Designer und Spieleentwickler Ernő Rubik hat das Spiel vor 50 Jahren entwickelt. Erst später wurde der Würfel nach ihm benannt – anfangs nannte man ihn "Zauberwürfel". Bis zum Beginn der 1980er Jahre ist er bereits so populär geworden, dass 1982 die erste Rubikwürfel-Weltmeisterschaft stattfand. Seitdem hat sich eine Fülle von Wissen angesammelt, wie man den Würfel so schnell wie möglich lösen kann.

Rubik selbst findet das gar nicht so gut. Erst kürzlich sagte er in einem Interview, das auf der Webseite der Moholy-Nagy Universität veröffentlicht wurde, dass er die Wettbewerbe nicht unterstütze, "denn ein Problem sollte nicht schnell, sondern gut gelöst werden". Bildrechte: IMAGO/Xinhua

Entwickelt hatte Rubik seinen Würfel einst für Bildungszwecke. Damals unterrichtete er an der Universität für angewandte Kunst in Budapest (heute: Moholy-Nagy-Universität für Kunsthandwerk und Gestaltung). Lernen und Bildung haben für ihn nach wie vor Priorität: in einem Interview mit der Daily Mail hat er die Regierungen der Welt dazu aufgerufen, "die Hälfte ihrer Budgets für Bildung auszugeben".

Dem Wettbewerbsgeist tut das jedoch keinen Abbruch: Würfelwettbewerbe werden wetweit unter dem Dach der World Cube Association organisiert – in Ungarn von dem Verein Speedcubing Hungary. Kurz vor Rubiks Geburtstag, am 6. Juli, versammelten sich die Spieler, meist "Cuber"genannt, in der Lobby einer Schule in Budapest. Am selben Tag fanden unter anderen in Indonesien, Kanada, den USA, Frankreich, Paraguay Wettbewerbe statt. Bildrechte: IMAGO / Zoonar