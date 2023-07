Der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat mit der Überprüfung mehrerer Abnehmmedikamente begonnen. Konkret gehe es um die Mittel "Ozempic", "Wegovy" und "Saxenda", erklärte die Behörde. Sie sollen bei Patienten zu teils schweren Nebenwirkungen bis hin zu Selbstmordgedanken und Gedanken an Selbstverletzung geführt haben. Die Überprüfung soll der EMA zufolge voraussichtlich im November abgeschlossen sein.

"Wegovy" ist zur Behandlung von Adiposita, also krankhaftem Übergewicht, seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Das Medikament soll zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und Gewichtskontrolle helfen. Es enthält wie das ähnliche Medikament "Ozempic" den Wirkstoff Semaglutid. Dieser wirkt auf Rezeptoren im Gehirn, zügelt den Appetit und fördert das Sättigungsgefühl.

Wie Novo Nordisk, der dänische Hersteller von "Wegovy" mitteilte, ist das Mittel bald in Deutschland erhältlich. Eine Sprecherin erklärte, das Medikament werde voraussichtlich ab kommender Woche in den pharmazeutischen Großhandel gelangen. Apotheken könnten es dann dort bestellen. Die Sprecherin sagte: "Wir gehen davon aus, dass Wegovy ab Ende Juli in den Apotheken verfügbar sein wird."