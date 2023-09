Erdbeben und Überschwemmungen Marokko-Hilfe fliegt nicht ab – mindestens 20.000 Tote in Libyen befürchtet

Während Marokko internationale Hilfe für die Menschen in den Erdbeben-Gebieten weiter nur zögerlich annimmt, sind in der überschwemmten Stadt Darna in Libyen auch erste deutsche Helfer eingetroffen. Dort wird mit bis zu 20.000 Toten gerechnet.