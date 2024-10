Laut der Informationsressource The True Story waren unabhängige Medien Ende 2023 die Quelle für 13,6 Prozent der Nachrichten in Russland. Dabei sind fast alle Exilmedien als "ausländische Agenten" oder "unerwünschte Organisationen" eingestuft, was ihre Verbreitung erschwert. Der JX Fund schätzt, dass bis zu 9 Prozent der Russen Exilmedien konsumieren. Elisaweta Osetinskaja, Chefredakteurin von The Bell, gibt an, dass bis zu 60 Prozent ihres Publikums in Russland sind. Dies sei der Durchschnittswert für alle Exilmedien, die überwiegende Mehrheit der Konsumenten befinde sich in Russland, sagte sie in einem Interview mit Meduza.