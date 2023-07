Das Feuer auf dem Frachter mit rund 3.800 Autos an Bord war in der Nacht zum Mittwoch vor der Wattenmeerinsel Ameland ausgebrochen. Auch wegen der mehr als 20 Elekto-Autos an Bord ist der Brand nur schwer zu löschen. Fachleute gehen davon aus, dass es bis zu Monaten dauern kann. Noch immer ist es den Angaben zufolge unmöglich, dass Bergungsspezialisten die "Fremantle Highway" betreten. Zunächst wollten sie einen Plan für die Bergung erstellen.