E-Autos geraten zwar nicht häufiger in Brand als andere Autos, aber das Feuer ist bei ihnen schwerer zu löschen.

Auf einem Schiff einen Brand zu löschen, ist grundsätzlich eine Herausforderung.

Die Feuerwehr in Leipzig hatte bisher keine Probleme, Brände von Elektroautos zu löschen.

E-Autos geraten nicht häufiger in Brand als ihre brennstoffbetriebenen Gegenstücke, das haben Unfallforscher schon vielfach dargelegt. Wenn sie aber brennen, können sie zu einem Problem für die Einsatzkräfte werden – vor allem auf einem Frachter auf hoher See. "Also bei der Brandbekämpfung verkompliziert es das schon", sagt einer, der es wissen muss. Volker Arp ist Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein, also zwischen Nord- und Ostsee zu Hause.

E-Autos sind schwerer zu löschen

Wenn der Akku Feuer gefangen habe, sei ein E-Auto schwerer zu löschen als ein Verbrenner. "In den Lithium-Batteriezellen entsteht immer wieder eine Erwärmung und das führt dann wieder zu einer Flamme, also zu einem Feuer. Man muss die sehr lange kühlen oder ersticken. Und das kann man natürlich nicht, wenn man nur Wasser drauf sprüht, weil das wird wieder warm und dann gibt es eben diese Kettenreaktion, bis sich am Ende diese Batterie halt komplett zersetzt hat und das dauert sehr lange."

Auf einem Schiff brenne ein E-Auto nicht anders, als an Land, sagt Arp. Die spezielle Situation im Frachter mache es aber gefährlich. "Es ist halt nur in einem geschlossenen Stahlcontainer – das muss man sich vorstellen wie eine Kiste – und da sind die Dinger drin und stehen so dicht aneinander, sogar noch dichter als in einer Tiefgarage. Und es ist dasselbe Prinzip, man hat nur eben – und das ist der große Unterschied – keine Landverbindung. Also man muss das alles irgendwie von einem anderen Schiff machen, was schaukelt und wackelt. Oder man muss hoffen, dass die Technik auf dem Havaristen noch funktioniert."