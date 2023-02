Am Freitag kamen nach Angaben der EU-Kommission die ersten EU-Hilfen an. Güter wie Betten oder Unterkünfte sollen an Regionen gehen, die nicht von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Die EU will außerdem noch winterfeste Zelte, Heizgeräte und Hygieneartikel liefern. Auch der Türkei wurden der Kommission zufolge bereits Millionen von Hilfsgütern zur Verfügung gestellt.