Jede gelungene Rettung ist nach dieser langen Zeit wie ein kleines Wunder: Neun Tage nach der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei gibt es Medienberichte über die Bergung einer lebenden Frau. Die 45-Jährige sei am Mittwochmorgen in der Provinz Kahramanmaras gerettet worden, berichtete der staatliche Sender TRT. Sie war demnach 222 Stunden lang verschüttet. Zwei Brüder, die Berichten zufolge am Dienstagmorgen gerettet wurden, erzählten unterdessen türkischen Medien, wie sie so lange unter den Trümmern überleben konnten. Demnach hatten sie Zugang zu Proteinpulver, das sie in ihrem eigenen Urin aufgelöst hätten. So berichtete es etwa der Sender CNN Türk. Und die Einsatzkräfte arbeiten unermüdlich weiter. So gibt es Berichte von Menschen, die noch lebend unter den Trümmern vermutet werden, weil Suchhunde angeschlagen haben. Doch die meisten Menschen können eine Woche nach den Beben nur noch tot geborgen werden. Die Opferzahl ist auf bislang mehr als 37.500 gestiegen, Tausende werden aber noch vermisst.