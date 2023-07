Helfer bei Löscharbeiten Bildrechte: IMAGO/ANE Edition

Hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta sind inzwischen zur Verstärkung der Feuerwehr in Griechenland angekommen und kämpfen gegen die Flammen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten.



Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Wie das Meteorologische Amt am Sonnabend mitteilte, werden am Sonntag im Süden des Landes Werte bis 45 Grad Celsius erwartet.