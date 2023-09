Bei dem Unfall des Flixbusses in Kärnten starb eine Frau, rund 20 Menschen wurden verletzt. Der Bus war auf dem Weg von Berlin über Dresden nach Trieste in Italien.

Ein Sprecher von Flixbus bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass der Bus auf dem Weg von Berlin nach Trieste (Triest) in Italien war. Der Fernbus hat demnach in Dresden die Haltestellen Neustadt und Ammonstraße bedient. Ob unter den Verletzten auch Menschen aus Sachsen sind, wollte das Busunternehmen mit Verweis auf den Datenschutz nicht mitteilen.

Der Sprecher erklärte, Flixbus arbeite "weiterhin eng mit den zuständigen Behörden und unserem Buspartner zusammen, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu ermitteln", hieß es. Das Unternehmen sprach "den Angehörigen und Freunden des Opfers sein tiefstes Beileid aus und versichert den von diesem Unfall betroffenen Fahrgästen und Fahrern die volle Unterstützung".



Laut ORF waren zum Unfallzeitpunkt Reisende aus Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland, Mexiko und Neuseeland an Bord. Die beiden Busfahrer des Doppeldeckers stammen dem Bericht zufolge aus der Ukraine. Zwischen Dresden und der späteren Unfallstelle hat der Bus noch in Prag, České Budějovice (Budweis) und Linz gehalten. Die Fahrt sollte über Slowenien in die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien gehen. Flixbus bietet die Verbindung täglich an.