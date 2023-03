Wie angekündigt hat Flixbus seine Fernbuslinie von Dresden nach München am Freitag eingestellt (Linie G173). Die Entscheidung war Anfang Februar bekanntgeworden. Zuerst hatte die "Freie Presse" berichtet. Wie unter anderem die entlang der Linie gelegene Stadt Plauen per Pressemitteilung informierte, begründete Flixbus das Aus für die Linie damit, dass es aufgrund von politischen Entscheidungen immer schwieriger werde, Fernbuslinien wirtschaftlich zu betreiben.

Hintergrund ist eine Regelung von 2013, die es Fernbuslinien verbietet zu halten, wenn die Haltestellen weniger als 50 Kilometer auseinanderliegen. Der öffentlich finanzierte Nahverkehr sollte nach der Liberalisierung des Fernbusverkehrs so geschützt werden. Darüber hinaus sei auch das 9-Euro-Ticket belastend für die Fernbusbranche gewesen, da diese nicht einbezogen worden sei, begründete Flixbus seinen Abschied gegenüber der Plauener Stadtverwaltung.

Trotz des Aus‘ für diese Verbindung ist es weiterhin möglich, mit dem Flixbus von Dresden nach München zu gelangen. Allerdings nur noch per Umsteigeverbindung über Prag. Plauen bleibt per Linie 1304A ebenfalls am Flixbus-Netz. Diese verbindet die Vogtland-Metropole unter anderem mit Chemnitz und Dresden.