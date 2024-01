Alle anderen Skifahrer hätten die weiteren Gondeln der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz sicher in der Tal- oder Bergstation verlassen können. Danach sei der Betrieb der Bahn eingestellt worden. Die Bergung der Opfer gestaltete sich schwierig. Die Unfallstelle lag nach Angaben der Bergbahnen Hochoetz in unwegsamen Gelände. Die Retter mussten zu Fuß zur abgestürzten Gondel gelangen. Zudem waren Hubschrauber im Einsatz.

Nach Angaben der österreichischen Polizei war am Dienstag ein Baum auf das Seil der Acherkogelbahn gefallen. Dadurch sei eine Gondel aus rund sieben Metern Höhe in den Schnee gestürzt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch unklar, hieß es. "Die Trasse ist vorschriftsmäßig frei von Bäumen", sagte der Bergbahnsprecher. Möglicherweise hätten die Äste genau die Stelle getroffen, an der die Kabine am Seil befestigt war, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. "Die Betroffenen haben aber kaum eine Erinnerung an den Vorgang."