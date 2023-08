Der Klimawandel führt in weiten Teilen der Erde seit Jahrzehnten zu einer Erwärmung, in manchen Regionen wie den Alpen ist dieser Effekt besonders stark. Ein internationales Forschungsteam hat nun untersucht, wie sich der Schneerückgang in dem Gebirge und in weiteren europäischen Bergregionen auf den dortigen Skitourismus auswirken wird. Dabei wurde analysiert, wie sich die verschiedenen, wahrscheinlichen Erwärmungsszenarios auf die insgesamt 2.234 Skigebiete in 28 Ländern auswirken werden.