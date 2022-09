Proteste im Iran Ein Kopftuch als Symbol für Unterdrückung und Repression

Die Iran-Korrespondentin der ARD, Katharina Willinger, teilte noch am Donnerstagabend über Twitter eine SMS des iranischen Geheimdienstes an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Nachricht enthält eine Warnung: Wer an den Protesten teilnehme, werde nach islamischem Gesetz bestraft. Während all das passiert, hält der iranische Staatschef Ebrahim Raisi eine Rede vor der UN-Generalversammlung. Zwar gebe es im Iran Meinungsfreiheit, sagte Raisi am Donnerstag in New York, bezeichnet die Proteste jedoch als inakzeptable "Akte des Chaos".