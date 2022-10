Ernaux wurde 1940 in Lillebonne in der Normandie geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihr Vater war einfacher Arbeiter und ihre Kindheit geprägt vom frühen Tod ihrer älteren Schwester. Nach dem Studium der Neueren Literatur wurde sie zunächst Lehrerin an einem Gymnasium.

Im Jahr 1974 erschien ihr erster Roman "Les armoires vides" (Die leeren Schränke). Als sie sich 1980 scheiden ließ, war sie Mutter von zwei Kindern. Vier Jahre später erschien "La Place" (Der Platz), für den sie den Renaudot-Preis erhielt. Der Roman handelt von ihrem Vater und ihrem eigenen sozialen Aufstieg. In "Eine Frau" dagegen ruft sie Erinnerungen an ihre Mutter ab, in "Passion simple" geht es um eine Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann.

Ernaux schon lange für Nobelpreis im Gespräch

Ernaux war schon seit vielen Jahren als Anwärterin auf den Nobelpreis gehandelt worden. Der deutsche Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete die Vergabe nun als gute Entscheidung. Er sprach von einem "Festtag für die Literatur", sowohl in ästhetischer als auch in politischer Hinsicht.

Dotiert ist der Preis mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro). Verliehen wird er in einer Zeremonie am 10. Dezember in Stockholm.