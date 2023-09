Die US-Raumsonde "Osiris Rex" hat Bodenproben von einem Asteroiden zur Erde gebracht. Eine Kapsel mit dem Material landete nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa am Sonntag auf einem Militärgelände in der Wüste im US-Bundesstaat Utah. Die Kapsel werde jetzt in einen Reinraum im Johnson Space Center nach Texas gebracht.