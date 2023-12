Sandra Hüller ist mit dem Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt. Die in Suhl geborene und in Leipzig lebende Schauspielerin erhielt die Auszeichnung für ihre Darstellung einer erfolgreichen Schriftstellerin unter Mordverdacht in dem Justizthriller "Anatomie eines Falls".

In ihrer Dankesrede rief die 45-jährige Hüller das Publikum zu Schweigesekunden für Frieden in der Welt auf – woraufhin es Im Saal ganz still wurde.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Hüller erhält den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin bereits zum zweiten Mal, 2016 hat sie die Auszeichnung für ihre Darstellung in dem Film "Toni Erdmann" erhalten. Ebenfalls ein Novum ist, dass Hüller in diesem Jahr für gleich zwei Rollen in der Kategorie beste Darstellerin nominiert wurde, auch für ihre Rolle in dem deutsch-polnischen Historiendrama "The Zone of Interest" war sie nominiert.

"Anatomie eines Falls" mehrfach ausgezeichnet

Der Film "Anatomie eines Falls" gehörte zu den großen Gewinnern des diesjährigen Europäischen Filmpreises. Das Drama der französischen Filmemacherin Justine Triet gewann die Auszeichnung als bester europäischer Film des Jahres, außerdem Preise für die Regie, das Drehbuch und den besten Schnitt. Der Film läuft seit November in den Kinos.