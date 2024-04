Mikronesien Palmwedel im Sand – Schiffbrüchige auf kleiner Pazifikinsel entdeckt

Die US-Küstenwache hat drei verschollene Schiffbrüchige in den Weiten des Pazifischen Ozeans aufgespürt. Wie jetzt bekannt wurde, waren die Männer in einem sechs Meter langen Boot vom Polowat-Atoll am Ostersonntag zum Fischen aufgebrochen und kamen nicht zurück. Die Küstenwache teilte mit, Verwandte hätten sie als vermisst gemeldet, woraufhin eine Suche eingeleitet worden sei.