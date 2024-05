An der Absturzstelle des Präsidenten-Hubschraubers im Iran haben Rettungskräfte keine Überlebenden gefunden. Das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Reuters zitiert einen iranischem Regierungsvertreter, wonach mit dem 63 Jahre alten Raisi auch Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian umgekommen sei. Insgesamt soll es neun Tote geben.

Raisi habe einen Unfall gehabt "und ist den Märtyrertod gestorben", berichtete die Nachrichtenagentur Mehr. Bilder im Staatsfernsehen zeigen die mutmaßliche Absturzstelle des Hubschraubers. An einem steilen Hang im Wald sind Trümmerteile zu sehen. Eine Drohne mit Wärmebildkamera aus der Türkei hätte am frühen Morgen die Unglücksstelle lokalisiert.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Iranian Presidency Office

Zur Zeit des Absturzes soll der Hubschrauber auf dem Rückweg aus der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan gewesen sein. Dort hatten Raisi und Aserbaidschans Präsidenten Alijev ein gemeinsames Staudammprojekt eröffnet.



Auf seinem Rückweg im Nordwesten des Landes stürzte der Hubschrauber nach iranischen Angaben bei dichtem Nebel in den Bergen an der Grenze zu Aserbaidschan ab. Nebel, Regen, Wind und Schlamm in dem unzugänglichen Gelände hätten die Rettungsarbeiten erschwert. Der Hubschrauber sei völlig ausgebrannt, die Ursache des Unglücks noch unklar.