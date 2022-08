Fast jeder zweite Krebs-Todesfall weltweit ist auf Risikofaktoren wie etwa Rauchen, Alkoholkonsum oder Übergewicht zurückzuführen. Das geht aus einer großangelegten Studie hervor, die ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht hat. Dafür wurden die Daten von etwa zehn Millionen Menschen ausgewertet, die im Jahr 2019 an 23 verschiedenen Arten von Krebs gestorben sind.



Bei 4,45 Millionen Todesfällen (44,4 Prozent) waren demnach äußere Risikofaktoren beteiligt. Der größte Einzelfaktor ist den Forschern zufolge das Rauchen mit einem Anteil von 33,9 Prozent gewesen, gefolgt von Alkohol mit 7,4 Prozent. Insgesamt werden in der Studie 34 Risikofaktoren aufgelistet, darunter auch Umwelt- und Berufsrisiken wie der Kontakt zu krebserregenden Stoffen in gewissen Berufen.