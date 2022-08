Eine Frage des Geschlechts Warum Männer häufiger an Krebs erkranken als Frauen

Krebserkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Allein 2020 sind in Deutschland 231.271 Menschen an Krebs gestorben. 125.891 davon waren Männer. Sie haben ein größeres Risiko an Krebs zu erkranken als Frauen. Warum dieses Ungleichgewicht besteht, weiß die Wissenschaft bisher noch nicht. Eine neue Studie, die nun im Journal der American Cancer Society veröffentlicht wurde, ist dieser Frage erneut nachgegangen.