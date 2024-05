US-Schriftsteller Paul Auster gestorben

Der US-Schriftsteller Paul Auster ist tot. Berichten der "New York Times" und der britischen "Guardian" zufolge starb der Autor der "New-York-Trilogie" am Dienstag mit 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Zeitungen berufen sich wiederum auf Austers Vertraute Jacki Lyden.

Paul Auster wurde 1947 in Newark als Sohn jüdischer Einwanderer geboren und träumte schon in seiner Jugend davon, Schriftsteller zu werden. Er studierte Literatur in New York und Frankreich und finanzierte sich anfangs durch Lehraufträge und Übersetzungsarbeiten.