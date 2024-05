Die EU-Staaten haben sich nach Angaben von Diplomaten auf Sanktionen gegen das pro-russische Internetportal "Voice of Europe" sowie gegen drei russische Medien geeinigt. Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer sprachen sich am Mittwoch in Brüssel für ein EU-weites Veröffentlichungsverbot aus. Betroffen sind neben der Plattform auch die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie die russischen Zeitungen "Iswestja" und "Rossiskaja Gaseta". Die EU kritisiert, dass sie "Propaganda" in Bezug auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine verbreiten.