Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei einem Besuch im japanischen Nagasaki für eine Welt ohne Atomwaffen geworben. Die Grünen-Politikerin sagte, der Atombombenabwurf auf die Stadt am 9. August 1945 sei ein Mahnmal dafür, gemeinsam an einer Welt ohne Atomwaffen zu arbeiten. Baerbock betonte, man werde sich weiter für das Ziel einsetzen, "auch wenn wir davon sehr weit entfernt sind und in jüngster Zeit die Atomwaffen in der Welt eher zugenommen als abgenommen haben".

Nagasaki ist so wie Hiroshima für uns auch heute ein Mahnmal dafür, dass wir alle gemeinsam an einer Welt ohne Atomwaffen arbeiten müssen – auch wenn es ein langer, harter Weg wird. Annalena Baerbock, Grüne Bundesaußenministerin

Überlebender schildert Atombombenabwurf und dessen Folgen

In der rund 400.000 Einwohner großen Stadt besuchte die Außenministerin am Sonntag das Museum zum US-Atombombenabwurf und legte zum Gedenken an die Opfer einen Kranz nieder. Bei einem Treffen mit dem Überlebenden Shigemitsu Tanaka ließ sich die 41-Jährige das Grauen des Atombombenangriffs und dessen andauernde Folgen schildern. Der heute 82-Jährige war damals fast fünf Jahre alt und berichtete vom hellen, weißen Lichtblitz der Atomexplosion.