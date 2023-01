In den USA haben Ermittler des Justizministeriums bei einer erneuten Durchsuchung des Privathauses von US-Präsident Joe Biden weitere Geheimdokumente gefunden. Wie Bidens Anwalt Bob Bauer mitteilte, beschlagnahmten die Beamten in Bidens Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware unter anderem sechs Dokumente mit vertraulicher Klassifizierung.