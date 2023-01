Lula in Brasilien als Präsident vereidigt

In seiner Antrittsrede versprach Lula: "Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren und nicht nur für diejenigen, die mich gewählt haben."

Zugleich rechnete er mit seinem Vorgänger Jaír Bolsonaro ab. Lula sagte, er übernehme ein ruiniertes Land, in das der Hunger zurückgekehrt sei. Die Regierung Bolsonaro habe die Ressourcen für Bildung, für das Gesundheitswesen und für den Erhalt von Wäldern dezimiert.

Lula hatte sich im Herbst in einer Stichwahl nur knapp gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro durchgesetzt. Dieser erkannte seine Niederlage bisher nicht ausdrücklich an. Seine Anhänger blockierten nach der Wahl wochenlang Landstraßen und riefen das Militär zum Putsch auf. Bolsonaro verweigerte auch demonstrativ die Amtsübergabe und war vor Lulas Vereidigung in die USA gereist.