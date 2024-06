Im Norden Frankreichs haben zahlreiche Staats- und Regierungschefs an den 80. Jahrestag der Landung der Westalliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 erinnert. Zu den Gästen des größten D-Day-Gedenkens aller Zeiten gehörten neben Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auch US-Präsident Joe Biden, der britische König Charles III. sowie Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war geladen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Jane Barlow

An den Gedenkveranstaltungen am Strand von Saint-Laurent-sur-Mer sowie an anderen historischen Orten nahmen auch einige der nur noch sehr wenigen lebenden und mittlerweile hochbetagten Veteranen des D-Day teil. Der Strand von Saint-Laurent-sur-Mer liegt im Bereich des früheren "Omaha Beach", einem von insgesamt fünf Landungsköpfen, an denen die alliierten Briten, Kanadier und US-Amerikaner am Morgen des 6. Juni 1944 in der Normandie an Land gingen.