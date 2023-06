Dennoch verbinden sich mit dem Einsatz von Drohnen auch immer wieder ethische Fragen. Zum Beispiel, ob Krieg per Fernsteuerung seinen Schrecken verliert. Otte hält dagegen: "Für mich als Mitglied des Deutschen Bundestages ist es von ethischer Bedeutung, dass wir unserer Bundeswehr ein solches Schutzsystem nicht vorenthalten dürfen. Das war ja die große Debatte in der letzten Legislaturperiode, wo der damalige Finanzminister Scholz sich dagegen verwehrt hat und wir jetzt in Mali beispielsweise diese Sicherheitslücke haben. Also: Es gibt eine zusätzliche Schutzmöglichkeit, die wir unserer Bundeswehr ermöglichen müssen."