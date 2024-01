Rotes Meer US-Streitkräfte greifen erneut Huthi-Rebellen im Jemen an

Hauptinhalt

13. Januar 2024, 08:59 Uhr

In der Nacht zum Samstag haben die USA und Verbündete erneut Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Laut dem US-Militär galt der Luftschlag einer Radaranlage. US-Präsident Joe Biden spricht von einem militärischen Erfolg. Zahlreiche westliche Länder unterstützen die Militäroperation im Roten Meer. Russland und der Iran verurteilten die Angriffe. Die EU-Außenminister wollen am 22. Januar über eine mögliche militärische Beteiligung an der US-Initiative beraten.