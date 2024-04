Nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vessel Finder befand sich das 366 Meter lange Schiff auf der Fahrt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien. Die letzte Position der "MSC Aries" sei am Freitagnachmittag vor Dubai empfangen worden. All diese Angaben deuten daraufhin, dass das Schiff im Umfeld der Straße von Hormus konfisziert wurde. Irans Marine hatte in der 55 Kilometer breiten Meerenge bereits mehrfach Öltanker und Containerschiffe mit Verbindungen zu feindlichen Staaten beschlagnahmt.

Die militärischen Spannungen in der Region sind so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nach dem israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien, bei dem zwei Brigadegeneräle getötet wurden, hat die Staatsführung in Teheran dem Erzfeind Israel mit Vergeltung gedroht. Beobachter sehen die verfeindeten Länder am Rande einer kriegerischen Eskalation.