Tausende Israelis sind am Montag gegen die geplante Justizreform auf die Straßen gegangen. In Tel Aviv versammelten sich Demonstranten mit israelischen Flaggen, sie blockierten unter anderem eine zentrale Verbindungsstraße nach Jerusalem. Vor dem dortigen Parlament fanden sich Medienberichten zufolge ebenfalls Tausende Menschen ein, um gegen die höchst umstrittene Reform der rechts-religiösen Regierung zu protestieren. Auch in weiteren Städten gab es Kundgebungen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte sich Medienberichten zufolge noch am Montag öffentlich äußern. Es wird erwartet, dass er einen Stopp der umstrittenen Pläne ankündigen könnte, die geplante Ansprache verzögert sich jedoch. Hintergrund soll ein Streit innerhalb der Koalition sein: Berichten zufolge kündigten mehrere Minister an, zurücktreten zu wollen, sollte Netanjahu die Justizreform einfrieren.

Die Organisatoren der Proteste riefen derweil dazu auf, von Gewalt abzusehen: "Bitte vermeidet Konfrontationen und Gewalt, so wie wir es seit Beginn des Protests getan haben", hieß es in einer Mitteilung. In der Nacht war es in Tel Aviv zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, die unter anderem Wasserwerfer gegen Demonstranten einsetzte.

Neben den Protesten versucht der gewerkschaftliche Dachverband Histadrut, die Regierung mit einem Generalstreik von der Justizreform abzubringen. Dabei kam es am Montag auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. "Ich habe den sofortigen Startstopp am Flughafen angeordnet", sagte der Leiter der Arbeitergewerkschaft am internationalen Flughafen Ben Gurion, Pinchas Idan.



Viele Arbeitnehmer folgten auch andernorts dem Streikaufruf: Mehrere Einkaufszentren und Universitäten im Land blieben zu, auch Hightech-Unternehmen schlossen sich an. Die dynamische Start-up-Szene gilt als wichtigstes Zugpferd der israelischen Wirtschaft. Auch Krankenhäuser sind von dem Streik betroffen.

Unterdessen zeigte sich die Bundesregierung besorgt über die eskalierenden Auseinandersetzungen. "Als enge Freunde Israels mischen wir uns natürlich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein, und trotzdem blicken wir natürlich mit Sorge auf das, was in den letzten Tagen und vor allem Stunden sich in Israel zuträgt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe schon beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ein "sehr offenes, gründliches Gespräch" geführt. Hebestreit sagte dazu: "Intern und auch in der Pressekonferenz hat der Bundeskanzler nochmal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig eine unabhängige Justiz ist für eine Demokratie."

Ausgelöst wurden die neuerlichen Proteste durch die Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant durch Netanjahu am Sonntag. Galant hatte sich am Wochenende überraschend für einen vorübergehenden Stopp der Reform ausgesprochen und davor gewarnt, dass die nationale Sicherheit ansonsten schweren Schaden nehmen könnte. Er verwies darauf, dass zahlreiche Reservisten aus Protest gegen die Reform nicht zum Dienst erschienen. Verteidigungsminister Yoav Gallant wurde von Israels Premierminister Netanjahu entlassen. Bildrechte: dpa