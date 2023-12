Auch ein weiteres Thema löste im Rahmen der COP28 Kritik aus. So einigten sich die osteuropäischen Staaten darauf, dass die nächste UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan stattfindet. Das gab der Umweltminister des Landes, Muchtar Babajew, in einer Rede bei der UN-Klimakonferenz in Dubai bekannt. Zuvor hatten Armenien und Bulgarien ihre Bewerbungen zurückgezogen.