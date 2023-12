CO2-Emission aus fossilen Brensstoffen auf Rekordniveau

Alarm schlägt auch die Weltwetterorganisation WMO. In ihren Überblicksbericht 2011 bis 2020, der auf der aktuellen Weltklimakonferenz in Dubai vorgestellt wurde, registrierte die WMO eine "turbogetriebene, dramatische Beschleunigung der Eisschmelze und des Meeresspiegel-Anstiegs.". Grönland habe von 2011 bis 202 jährlich etwa 251 Milliarden Tonnen an Eis. In der Antarktis seien pro Jahr 143 Milliarden Tonnen weggeschmolzen, 75 Prozent mehr als zwischen 2001 und 2010. Der Anstieg des Meeresspiegels habe sich von 2,9 Millimeter auf 4,5 Millimeter pro Jahr beschleunigt,