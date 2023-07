Die Zusage seitens der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, heizt die Spannung weiter an.

So meint etwa Sören (57) aus Ostsachsen: "Die Zusage seitens der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, heizt die Spannung weiter an." Für Fabian (46) aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld lösen die aktuellen Entwicklungen überwunden gelaubte Verunsicherungen in ihm aus. "Vieles, was vor dem 24. Februar 2022 undenkbar war, ist es heute nicht mehr. Inzwischen reden Nato-Staaten über den Einsatz von Streumunition. Die Unsicherheit früherer Jahrzehnte ist wieder in mir." Und Sylvia (58) aus dem thüringischen Landkreis Gotha äußert ihr Gefühl mit deutlichen Worten: "Ich befürchte, dass der Krieg durch immer mehr Waffenlieferungen eskaliert. Selbst die Lieferung von Streumunition ist nun kein Tabu mehr. Ich bin entsetzt, wie unsere 'westlichen Werte' ad absurdum geführt werden."