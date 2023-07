Ukraine-News USA wollen Streumunition an Ukraine liefern

Nach einer vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vermittelten Vereinbarung zur Beendigung des Söldner-Aufstands in Russland Ende Juni sollte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zusammen mit seinen verbliebenen Kämpfern nach Belarus ins Exil gehen. Am Donnerstag teilte Lukaschenko allerdings überraschend mit, dass Prigoschin nicht mehr in Belarus sondern in Russland sei.

10:48 Uhr | Selenskyi bespricht mit Erdogan Getreide-Abkommen

Nach seinem Besuch in Bulgarien und Tschechien stehen für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Istanbul an. Dabei werde es um die Zukunft des Getreide-Abkommens, einen möglichen Gefangenen-Austausch mit Russland und Bemühungen um ein Ende des Krieges gehen, sagt ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter.

Russland hat damit gedroht, das Abkommen für einen sicheren Export von Getreide über ukrainische Häfen nicht über den 17. Juli hinaus zu verlängern. Die Vereinbarung war im Juli 2022 von der Türkei und den UN vermittelt worden und seitdem dreimal verlängert worden. Das Nato-Land Türkei hat während des Krieges ein gutes Verhältnis sowohl zur Ukraine als auch zu Russland aufrechterhalten. Selenskyj bemüht sich bei seinen Reisen im Vorfeld des Nato-Gipfels in der kommenden Woche um Unterstützung für konkrete Schritte hin zu einer Aufnahme seines Landes in das Bündnis.

10:10 Uhr | Tschechien unterstützt Ukraine mit militärischen Mitteln

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala sieht die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union und in der Nato. Er erwarte, dass alle Nato-Verbündeten den Beitrittsantrag der Ukraine unterstützen, sagt Fiala bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Prag. "Die Sicherheit der Ukraine ist die Sicherheit Europas." Die Ukraine könne auf die Hilfe der EU zählen.

Sein Land werde die Ukraine weiterhin mit militärischen Mitteln unterstützen, sichert Fiala seinem Gast zu. So würden Militärhubschrauber und weiteres Material geliefert. Selenskyj erklärt, dass die Ukraine Langstreckenwaffen brauche, um sich gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen. "Ohne Langstreckenwaffen ist es schwierig, nicht nur einen Offensiveinsatz, sondern auch einen Verteidigungseinsatz vorzunehmen", sagt Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Fiala.

06:39 Uhr | MAD warnt vor Spionage aus Russland und China

Der Militärische Abschirmdienst warnt vor verstärkter Spionage aus Russland und China gegen die Bundeswehr. Der MAD schreibt in seinem Jahresbericht, die Nachrichtendienste beider Staaten seien als aktivste Akteure festgestellt worden.

Deutschland habe sich seit Beginn des Ukraine-Krieges unter anderem durch Waffen-Lieferungen an die Ukraine positioniert und werde durch die russischen Dienste noch intensiver aufgeklärt. Der Geheimdienst warnte, die Stärkung der Spionageabwehr und Bekämpfung möglicher Sabotage sei dringlicher als je zuvor.

Der MAD ist der kleinste deutsche Nachrichtendienst. Er ist beauftragt unter anderem mit dem Schutz der Streitkräfte und der Abwehr von Extremisten.

05:15 Uhr | Japans Ministerpräsident warnt vor Risiken in Ostasien

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO am Dienstag in Litauen auf Chinas und Russlands Aktivitäten in Asien aufmerksam machen, die Japan als Bedrohung für die globale Sicherheit ansieht.

Im vergangenen Jahr hatte Kishida "gleichgesinnte Nationen" aufgefordert, zusammenzuhalten und gleichzeitig davor gewarnt, dass ein mit der Ukraine vergleichbarer Konflikt, den Russland als Sondereinsatz bezeichnet, in Ostasien ausbrechen könnte, wenn China versucht, die Kontrolle über das selbstverwaltete Taiwan zu übernehmen.

01:58 Uhr | EU will Produktion von Munition und Raketen ankurbeln

Die ukrainischen Streitkräfte sollen langfristig deutlich mehr Munitions- und Raketenlieferungen aus der EU erhalten. Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments haben sich auf einen entsprechenden Plan geeinigt. Unter anderem soll die Rüstungsindustrie mit finanziellen Anreizen dazu bewegt werden, ihre Produktion schnell auszubauen. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt vorgesehen. Die Einigung tritt erst in Kraft, wenn der Rat der Mitgliedstaaten und das Parlament sie formell bestätigen.

00:45 Uhr | US-Regierung sanktioniert keine inoffiziellen Treffen

Dem US-Präsidialamt und dem US-Außenministerium zufolge hat die amerikanische Regierung inoffizielle Treffen zwischen hochrangigen Ex-Regierungsmitarbeitern und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie anderen russischen Teilnehmern weder sanktioniert noch unterstützt.

"Ich möchte klarstellen, dass diese Diskussionen nicht von uns gefördert oder angeregt wurden und wir sie in keiner Weise aktiv unterstützen", so der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, im Interview mit CBS News. "Wie der Präsident schon sagte: Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine".

Der Sender NBC News hatte zuvor berichtet, dass sich die ehemaligen Regierungsmitarbeiter im April in New York mit Lawrow trafen, um Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu führen.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 07. Juli 2023