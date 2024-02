Der Entwurf für eine Waffenruhe soll nach Angaben der Terrororganisation Hamas einen Geiselaustausch im Verhältnis eins zu zehn enthalten.

US-Präsident Biden hofft auf eine Entscheidung über eine Feuerpause bis Montag.

Die USA, Katar und Ägypten versuchen seit Wochen, eine neue Waffenruhe zu verhandeln.

Israel hat nach den Worten von US-Präsident Joe Biden einer zeitweisen Waffenruhe während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zugestimmt. Eine solche Vereinbarung verschaffe Zeit, "uns in Richtungen zu bewegen, in die viele arabische Länder bereit sind, sich zu bewegen", sagte Biden weiter in Hinsicht auf die Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

"Ich denke, dass wir, wenn wir diese temporäre Waffenruhe erreichen, in der Lage sein werden, uns in eine Richtung zu bewegen, in der wir die Dynamik ändern können" - hin zu einer längerfristigen Lösung, so Biden. Der Ramadan beginnt am Abend des 10. März und endet am Abend des 9. April.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass die Terrororganisation Hamas im Rahmen von Gesprächen in Paris einen Entwurf über eine Waffenruhe erhalten habe. Dieser sieht demnach eine 40 Tage dauernde Aussetzung aller militärischen Einsätze vor.

Zudem sollen israelische Geiseln gegen in Israel einsitzende palästinensische Gefangene ausgetauscht werden: im Verhältnis eins zu zehn. Im Rahmen der vorgeschlagenen Waffenruhe würden Krankenhäuser und Bäckereien im Gazastreifen repariert werden und täglich 500 Lastwagen mit Hilfsgütern in das Gebiet fahren.

Andauernde Verhandlungen

Biden sagte gegenüber dem Sender NBC zudem, dass sich Israel verpflichtet habe, die Evakuierung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten zu ermöglichen, bevor es seinen Kampf gegen die Hamas verstärke. Bereits am Montag hatte sich der US-Präsident mit Blick auf eine mögliche Waffenruhe optimistisch gezeigt. "Meine Hoffnung ist, dass wir bis zum nächsten Montag eine Feuerpause haben", sagte Biden.