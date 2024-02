Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schickt von Dresden aus Hilfsgüter nach Gaza. Wie das DRK mitteilte, wurde am Mittwoch mit der Verladung begonnen. Demnach werden 6.900 Decken, 3.000 Schlafsäcke, 5.000 Zeltplanen und 35.000 Hygienepakete, insgesamt 218 Tonnen, mit 18 Lastkraftwagen befördert. Ihr Weg führe über die Türkei und von dort per Schiff nach Ägypten. Dort reiche sie der Ägyptische Halbmond an palästinensische Partner zur Verteilung an notleidende Zivilisten in Gaza weiter.