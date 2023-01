Ich weiß Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, so lange wir können. Und dann ist es Zeit. Und für mich ist es Zeit.

Ardern sagte, ihre fast sechs Jahre als Premierministerin seien eine harte Zeit gewesen. Die Sozialistin musste in ihrer Amtszeit die Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, Erdbeben, politische und wirtschaftliche Krisen und die Corona-Pandemie bewältigen.

Am Sonntag soll ein neuer Vorsitzender der neuseeländischen Labour-Partei gewählt werden. Dieser wird bis zur nächsten Parlamentswahl am 14. Oktober auch das Amt des Premierministers ausüben. Die Parlamentswahlen finden dann Mitte Oktober statt.

Ardern war 2017 zur Regierungschefin gewählt worden. Bei der Parlamentswahl im Oktober 2020 wurde sie durch einen historischen Wahlsieg in diesem Amt bestätigt. In der Corona-Krise sorgte sie mit ihrer besonders restriktiven "Zero Covid"-Politik für Aufsehen.



Für ihr sensibles Auftreten nach dem Terroranschlag im März 2019 auf zwei Moscheen in Christchurch mit 51 Toten erntete sie weltweit große Anerkennung. Die als Aushängeschild progressiver Politik geltende Neuseeländerin zierte unter anderem die Titelbilder der britischen "Vogue" und des "Time"-Magazins.