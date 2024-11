Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat realistische Ziele bei künftigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr gefordert. "Es ist wichtig dass man seine Möglichkeiten richtig einschätzt", sagte Scholz am Donnerstag in seiner Befragung vor dem Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Der Ausschuss erörtert seit Juli 2022 die genauen Umstände des Rückzugs der Bundeswehr aus Afghanistan, um mögliche Fehler zu benennen und Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Eine Lehre aus dem Krieg in Afghanistan und der letztlichen Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 bestehe darin, dass Nationenbildung, also der Aufbau einer stabilen staatlichen Verwaltung, nicht das sei, "was uns in solchen Einsätzen besonders gut gelingt", sagte Scholz.



Nach seiner persönlichen Einschätzung habe "die fast kampflose Aufgabe des Landes durch die Regierenden auch sehr viel damit zu tun, dass dieser Prozess gar nicht funktioniert hat", sagte Scholz zu dem raschen Vormarsch der Taliban.