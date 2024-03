Die Schweizer haben bei einer Volksabstimmung eine 13. Rentenzahlung pro Jahr durchgesetzt. Die Initiative der Gewerkschaften wurde mit 58,2 Prozent der Stimmen angenommen, wie das Endergebnis am Sonntag zeigte. Ab 2026 soll Senioren demnach eine zusätzliche Rentenzahlung pro Jahr gewährt werden – ähnlich dem 13. Monatsgehalt, das viele Arbeitnehmer in der Schweiz und anderen europäischen Ländern erhalten.

Die monatliche Höchstrente in der Schweiz beträgt derzeit 2.450 Schweizer Franken (rund 2.470 Euro) für Alleinstehende und 3.675 Franken (3.854 Euro) für Ehepaare. Doch wegen der hohen Lebenskosten in der Alpenrepublik kommen immer mehr Rentnerinnen und Rentner damit schwer über die Runden.



Die Bevölkerung überstimmte damit Regierung und Parlament, die die 13. Monatsrente wegen zusätzlicher Kosten von mehr als vier Milliarden Franken im Jahr abgelehnt hatten. Die Regierung stellte Steuererhöhungen in Aussicht. Abgelehnt wurde eine Initiative der jungen Liberalen, das Rentenalter schrittweise auf 66 Jahre anzuheben und danach an die Lebenserwartung zu koppeln. Knapp drei Viertel der Wähler sagten Nein.