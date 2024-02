Altersvorsorge Junge Menschen sorgen sich um ihre Rente

"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" oder "Wer ernten will, muss erst den Samen streuen" – Sinnsprüche aus der Mottenkiste. Doch für einige Studierende aus Leipzig sind das keine hohlen Phrasen, wie eine Straßenumfrage zeigt: "Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken über meine Altersvorsorge. Wer weiß, ob es später noch eine Rente geben wird", sagt einer der Befragten. Auch zwei weitere befragte Studierende zeigen sich besorgt, haben bislang aber noch keine Maßnahmen zur Altersvorsorge ergriffen.