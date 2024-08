Ja, Soziale Medien sind neben vielen Dingen auch eine Desinformationsmaschine. Der Grund dafür ist, dass sie vollständig darauf ausgerichtet sind, Inhalte zu verstärken, die die Menschen ansprechend finden und mit denen sie interagiert haben. Und die Algorithmen werten diese Inhalte auf. Sie kümmern sich nicht darum, ob die Inhalte wahr oder falsch sind. Alles, was die Algorithmen interessiert, ist, ob die Leute diese Inhalte sehen wollen. Das Problem ist – und das wissen wir aus der kognitionswissenschaftlichen Forschung –, dass Menschen Negativem und Empörung hervorrufenden Inhalten ihre Aufmerksamkeit schenken. Das ist einfach die Art und Weise, wie unser Aufmerksamkeitssystem funktioniert. Und wenn ich mich über einen Inhalt empöre, schaue ich ihn mir eher an, als wenn er mich glücklich macht. Das ist das Traurige an der menschlichen Natur. Aber so funktioniert unser Aufmerksamkeitssystem nun einmal. Aus diesem Grund sind die Sozialen Medien eine Empörungsmaschine.

Ja, absolut. Man muss ein Reservoir an Vorurteilen, Stereotypen und rassistischen Einstellungen haben, damit [eine solche Kampagne] erfolgreich sein kann. Wenn es genug Leute gibt, die solche Inhalte verbreiten, setzt sich das durch und taucht bei Twitter oder X im Ranking-Tab (Trends, d. Red.) als neu und trendig auf. Man muss dann kein Rassist oder Mensch mit Vorurteilen sein, um mit solchen Inhalten in Berührung zu kommen. Die Plattformen zeigen einem diese Inhalte, ohne dass man danach fragt. Das Entscheidende ist also, dass der Inhalt irgendwann aus der rechtsextremen Blase ausbricht, weil er für die Plattformen attraktiv genug ist, um höher bewertet zu werden.

Das ist überhaupt nicht überraschend. Es gab vor Jahren eine Zeit, in der sich die Leute etwas vorgemacht haben, indem sie sagten: Naja, es ist nur online. […] Aber das ist längst vorbei. Ich denke, es gibt eine Reihe von Ereignissen, die eindeutig mit den Vorgängen in den sozialen Medien in Verbindung gebracht werden können. Denken Sie nur an den 6. Januar 2021, den Aufstand in Washington DC ["Sturm auf das Kapitol"]. Der wurde offen auf den Plattformen organisiert. Und dann wurde es gewalttätig, weil diese Leute miteinander sprachen und die Gewalt in den sozialen Medien planten. Also, zu sagen, es bleibt nur online, halte ich für nicht mehr haltbar. Ganz im Gegenteil, was online passiert, hat zunehmend auch offline Konsequenzen.